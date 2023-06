Polícia prende 'ladrão do ponto de ônibus' que ameaçava cortar vítimas para roubá-las em Suzano

A Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira (20), um homem que praticava vários roubos nas imediações da Rodovia Índio Tibiriçá, em Suzano. Para cometer os crimes, ele utilizava uma faca e aterrorizava as pessoas que estavam paradas em pontos de ônibus ou que caminhavam no acostamento da rodovia.

Ao menos quatro pessoas se apresentaram na delegacia informando terem sido vítimas do homem - todas elas mulheres. O modus operandi dele era sempre o mesmo: se aproximava delas perguntando a hora ou já anunciando o roubo e obrigando a passar os pertences.

Os crimes, segundo os relatos das vítimas, aconteceram na noite desta terça em quatro locais diferentes: um ponto de ônibus no Jardim Ikeda, um próximo à Rua Acácio Batista Nazaré, um na região do Flora São Lucas e um no acostamento da Índio Tibiriçá. Uma das vítimas foi uma adolescente de 16 anos que estava indo para a escola. Em outro caso, uma mulher de 38 anos chegou a correr atrás do ladrão enquanto ele tirava os pertences da vítima da bolsa durante a fuga e jogava no chão.

A prisão do homem foi realizada após uma testemunha presenciar os roubos e seguir o ladrão a pé. O homem acionou a Polícia e seguiu com os militares na linha até que uma viatura chegasse ao local e conseguisse deter o indivíduo na altura da Rua Roque José Rangel, na Estância Americana. Com ele, foi apreendida a faca usada para ameaçar as vítimas e uma mochila contendo um estilete, um óculos e sete celulares, além do dinheiro roubado: R$ 179.

Segundo a Polícia, ao ser detido, homem confessou os crimes. Ele foi levado para a delegacia, onde foi reconhecido pelas vítimas. Os pertences foram restituídos e o caso, apesar de ter ocorrido em Suzano, foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Mogi por conta da alta demanda de crimes registrados na Delegacia Central de Suzano.

O caso foi registrado como roubo qualificado com emprego de arma branca e apreensão de objetos.