Polícia prende ladrão e liberta motorista de aplicativo sequestrado em Ferraz

Um motorista de aplicativo foi libertado de um sequestro por policiais militares (PMs), na madrugada desta terça-feira (15), na Vila Margarida, em Ferraz de Vasconcelos. A vítima foi amarrada, amordaçada e encapuzada e colocada no porta-malas. Um suspeito de participar do crime foi preso. Outros dois conseguiram fugir.

O veículo onde o motorista era feito refém foi encontrado na Rua Vicente Custódio da Silva. Os ocupantes agiram com nervosismo, depois que viram as motos da polícia. Foi então que os policiais tentaram pará-lo, no entanto, o motorista acelerou dando início a uma perseguição.

A fuga se encerrou na Rua José Militão Soares. O grupo abandonou o carro e saiu correndo. Um deles foi alcançado e preso. Com ele, foi localizado um revólver.

Segundo a polícia, um barulho estranho foi ouvido no porta-malas. Ao verificarem, os policiais encontraram o motorista, que estava em estado de choque. Os policiais encontraram ainda vários objetos dentro do carro. Os itens foram roubados pelo grupo, em assaltos aleatórios.

Corrida do medo

Segundo o motorista de aplicativo, os bandidos o sequestraram em Itaquaquecetuba. Na ocasião, a vítima foi até um local, pois havia atendido a corrida de uma mulher. No entanto, foram dois homens que entraram no carro e, em seguida, anunciaram o assalto.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito preso tem passagens na Justiça por roubo, receptação e lesão corporal decorrente de intervenção policial, ou seja, o indivíduo já foi baleado durante confronto com algum policial.