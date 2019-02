Polícia prende ladrões suspeitos de praticar mais de 30 assaltos em Suzano

Atualizado às 14h07

A Polícia Civil de Suzano realizou nesta segunda-feira (25) uma das principais ofensivas contra ladrões de carros e motos do ano. A investigação identificou três bandidos apontados como autores de uma série de assaltos em bairros suzanenses, em especial no Casa Branca e Cidade Edson.

Investigadores conseguiram capturar dois dos três bandidos. A ação foi realizada no Jardim São José, em Poá. O saldo dessas prisões foram diversas placas de carros, chaves, documentos, equipamentos veiculares, além de uma pistola e farta quantidade de munições apreendidas.

Com as prisões, a polícia espera ter dado fim a uma série de roubos que vinha ocorrendo na cidade e, também, no bairro Calmon Vianna, em Poá. Levantamento da polícia mostra que o grupo é suspeito de ter cometido mais de 40 assaltos, em um curto período de um dois anos.

Agora, a polícia continua as investigações para capturar o último criminoso do bando.

Investigação

A investigação para identificar o grupo foi iniciada há pouco mais de três meses. Policiais, coordenados pelos delegados, do Distrito Central de Suzano, Alexandre Dias e Lourival Zacarias e o chefe dos investigadores Sandro, identificaram os suspeitos, após um roubo ocorrido na região do Casa Branca. Segundo a polícia, vítimas de roubos nestas regiões serão comunicados, para uma possível identificação.