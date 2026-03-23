Polícia prende oito procurados em uma semana em Mogi

A Polícia Militar prendeu, entre os dias 16 e 22 de março, oito procurados pela Justiça em Mogi das Cruzes, sendo seis homens e duas mulheres.

De acordo com as informações, as ocorrências foram registradas na Vila Mogilar, Jardim Camila, Vila Natal, Jardim Avenida, Centro, Loteamento Mogilar e Jundiapeba.

As prisões foram feitas durante ações de patrulhamento, fiscalização de trânsito, denúncias e uso de tecnologia de monitoramento.

Os presos eram procurados por diversos crimes, como tráfico de drogas, furto, ameaça e importunação sexual. Um dos abordados, de acordo com a polícia, tentou ocultar sua identidade.

Não foram localizados ilícitos durante as buscas pessoais. A condição de procurados da Justiça se deu após consultas ao sistema. Todos os presos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária.