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Jornal Diário de Suzano - 22/03/2026
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Polícia

Polícia prende oito procurados em uma semana em Mogi

Ocorrências foram registradas na Vila Mogilar, Jardim Camila, Vila Natal, Jardim Avenida, Centro, Loteamento Mogilar e Jundiapeba

23 março 2026 - 18h03Por de Mogi
Todos foram conduzidos à Central de Polícia JudiciáriaTodos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária - (Foto: Arquivo/DS)

A Polícia Militar prendeu, entre os dias 16 e 22 de março, oito procurados pela Justiça em Mogi das Cruzes, sendo seis homens e duas mulheres.

De acordo com as informações, as ocorrências foram registradas na Vila Mogilar, Jardim Camila, Vila Natal, Jardim Avenida, Centro, Loteamento Mogilar e Jundiapeba.

As prisões foram feitas durante ações de patrulhamento, fiscalização de trânsito, denúncias e uso de tecnologia de monitoramento.

Os presos eram procurados por diversos crimes, como tráfico de drogas, furto, ameaça e importunação sexual. Um dos abordados, de acordo com a polícia, tentou ocultar sua identidade.

Não foram localizados ilícitos durante as buscas pessoais. A condição de procurados da Justiça se deu após consultas ao sistema. Todos os presos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária.

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