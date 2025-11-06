Polícia prende oito suspeitos e recupera carga de carne avaliada em quase R$ 1 milhão em Arujá

Oito suspeitos foram presos após participar de um esquema de roubo e receptação de uma carga de carne avaliada em quase R$ 1 milhão. A prisão foi realizada na quarta-feira (5), em um galpão no bairro Parque Maringá, em Arujá, para onde a mercadoria foi levada.

A Polícia Militar foi acionada por uma empresa de monitoramento, que rastreava um caminhão que havia sido roubado. O sinal indicava o galpão, onde nas proximidades três homens em um veículo foram abordados.

Segundo a PM, os ocupantes apresentaram versões contraditórias sobre o que faziam no local. Com um dos homens, foi apreendida a chave de um caminhão, com suspeitas de ser a do veículo procurado.

Uma outra equipe policial entrou no imóvel, sendo que quatro homens tentaram fugir, mas foram contidos. No momento da ação, um outro suspeito chegou de moto e também foi abordado.

O local funcionava como um depósito de mercadorias, com indícios de armazenamento sistemático de cargas de origem ilícita, de acordo com a polícia.

Durante as diligências, a polícia encontrou uma carreta carregada com mais de 28 toneladas de carne, avaliada em cerca de R$ 965 mil.

O cavalo trator e o baú da carreta estavam com as placas trocadas, sendo que em consultas foi confirmado que o veículo era roubado. Também foi comprovado que a chave apreendida com um dos suspeitos pertencia ao caminhão apreendido.

A PM também localizou um carro, que possivelmente era utilizado para cometer os roubos. Também foram encontrados no local aparelhos de ar-condicionado, jogos de rodas, pneus de veículos esportivos, um gerador, empilhadeiras, um contêiner e diversas caixas.

De acordo com as investigações, o bando possuía uma divisão de tarefas bem definida, onde um grupo era responsável pela manutenção e guarda dos bens, outro era vinculado com a logística do crime e outra pessoa atuava como vigilante para alertar a presença policial na área.

Os indiciados, com idades entre 27 e 47 anos, foram encaminhados à delegacia sede do Arujá, onde o caso foi registrado como associação criminosa, receptação e localização/apreensão de objeto e veículo.