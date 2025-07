Polícia prende procurado que apresentou nome falso em abordagem

A Polícia Militar prendeu, na tarde deste sábado (19), um procurado da Justiça que apresentou nome falso durante a abordagem. O caso aconteceu na Avenida General Porfírio da Paz, em Guararema.

De acordo com as informações da polícia, agentes abordaram o homem, que estava em atitude suspeita. Inicialmente, nada foi encontrado com ele.

No entanto, os policiais perceberam inconsistências durante a pesquisa dos dados fornecidos pelo suspeito. O homem reveolu seu verdadeiro nome e, após uma nova pesquisa, foi constatado que se tratada de um procurado pelo crime de violência doméstica, com mandado de prisão preventiva emitido no começo de julho desde ano.

Ele foi conduzido à Delegacia de Guararema, onde ficou detido.