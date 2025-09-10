Polícia prende seis por participação em roubo de casa de câmbio em Suzano

A Polícia Civil, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), realiza nesta quarta-feira (10) uma operação para prender envolvidos em um assalto a uma casa de câmbio em Suzano, em julho deste ano.

São cumpridas às ordens judiciais nas cidades de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, Carapicuíba, Osasco e Santos. Seis pessoas foram presas durante o cumprimento de 13 mandados expedidos pela Justiça.

Esta é a segunda fase da operação desencadeada por policiais da 1ª Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos de Veículos (Divecar). Em agosto, cinco envolvidos foram presos por envolvimento no crime. Outros dois suspeitos foram presos no decorrer das duas fases, totalizando 13 criminosos já detidos pela Polícia Civil.

Durante as buscas, os agentes encontraram o bloco de um motor. A peça teve a numeração raspada e o responsável foi autuado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O crime aconteceu em julho deste ano. Na época, os suspeitos fugiram em um veículo, apreendido no mês passado.

A ação contou com apoio de equipes de outras delegacias da Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas (Divecar) e dos 4º e 5º Batalhões de Ações Especiais de Polícia (Baep).

O caso está sendo registrado na 1ª Delegacia da Divecar, onde os indiciados irão responder pelos crimes de roubo e associação criminosa. As investigações prosseguem para conclusão dos fatos.