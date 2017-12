Polícia prende suspeita de participar de sequestro relâmpago a taxista em Suzano

A polícia prendeu a primeira suspeita de participar do sequestro relâmpago de um taxista, no último sábado (9), em Suzano. A atendente de telemarketing, de 24 anos, foi detida na Rua General Francisco Glicério. Ela foi a uma filial de uma loja para trocar peças de roupas, que foram compradas com o cartão de crédito roubado da vítima. De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher também estava com um celular roubado.

A prisão da primeira envolvida no crime ocorreu na segunda-feira (11). A loja na qual ela tentou trocar as peças de roupas sabia sobre o caso. Isto porque a vítima foi aos locais em que transações foram realizadas, com o cartão roubado. Os PMs foram ao local e conseguiram encontrar a suspeita, que está grávida.

À princípio, a mulher negou ter participado do crime. Mas, os policiais a levaram à Delegacia. Lá, o taxista a reconheceu como uma das autoras do sequestro relâmpago. De acordo com a polícia, a vítima ficou sob ameaças dos companheiros das suspeitas. Ele foi agredido e teve ferimentos nos braços, rosto e perna.

Depois de saber que foi reconhecida, a suspeita confirmou ter participado o crime. Ela passou detalhes sobre o possível paradeiro do outro casal, que estava na ação criminosa. De acordo com a polícia, um celular roubado foi encontrado com a mulher.

Ela foi presa em flagrante por receptação. Uma fiança para a soltura da mulher foi arbitrada no valor de R$ 3 mil.

Entenda o caso

Um taxista, de 53 anos, foi mantido refém durante um assalto em Suzano. Ele foi ameaçado por casais de assaltantes. A abordagem à vítima ocorreu numa corrida, na Avenida Vereador João Batista Fittipaldi, em Suzano. A Polícia Civil tenta identificar os bandidos, que ainda estão foragidos.

A ocorrência sobre o roubo foi registrada nesta segunda-feira (11), na Delegacia Central. Mas, o caso aconteceu no início da noite deste sábado (9). Os bandidos teriam se passado por passageiros. Na ocasião, os casais pediram que o taxista levasse-nos até o bairro Cidade Edson. Lá, anunciaram o assalto.