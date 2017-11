Polícia prende suspeito com drogas, celulares e máscara em Suzano

A Polícia Militar (PM) prendeu um jovem nesta quarta-feira (22), em Suzano. Contra ele, há duas acusações: tráfico de drogas e roubo. O fato ocorreu na Rua Orestes Ximenes, no Jardim Graziela. Segundo Na ação, foram apreendidas porções de maconha, quatro celulares, capacete de moto, máscara de palhaço, além de uma moto roubada.

A polícia informou que a ocorrência se iniciou numa abordagem de rotina. Os policiais patrulhavam pelo bairro, quando suspeitaram de um homem. Ele estava sentado em frente à residência em que mora. Os PMs, ainda, teriam visto uma moto estacionada no quintal do imóvel. Por suspeitar de ter algo ilícito, eles pesquisaram e descobriram que a motocicleta foi roubada no dia anterior, em Itaquaquecetuba.

Os policiais fizeram buscas na casa do suspeito. Porções de maconha, celulares, além de uma máscara e um capacete foram localizadas. À PM, o jovem disse que a moto pertencia a um amigo, bem como todos os objetos encontrados. E que as drogas eram para consumo pessoal.

Mesmo com a declaração, o suspeito foi levado à Delegacia. O dono da moto foi chamado na unidade policial. Ela reconheceu o jovem como um dos autores do roubo, inclusive dizendo que o capacete encontrado era o mesmo utilizado durante o crime.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista.