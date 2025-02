Polícia prende suspeito de esfaquear homem em Mogi

Um homem foi preso suspeito de homicídio na tarde da última segunda-feira (24), na Vila Paulista, no Distrito de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. O crime ocorreu após uma briga na Rua Alexandrina de Paula. A vítima foi morta com um golpe de faca no pescoço.

De acordo com a corporação, uma equipe da Polícia Militar (PM) estava a caminho do endereço da ocorrência, quando receberam informações sobre a presença do autor nas proximidades. O suspeito foi abordado na Rua Professora Maria Barbosa Garcia.

Segundo a PM, após uma busca pessoal, os agentes encontraram a faca utilizada no crime. O homem foi questionado e confessou o crime. De acordo com a PM, o autor do crime possui diversas passagens pela polícia, por crimes de receptação, lesão corporal e homicídio. Ele e a faca utilizada no crime foram encaminhados à Central de Flagrantes de Mogi das Cruzes.