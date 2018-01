Polícia prende suspeito de matar corretor de imóveis e jogar corpo em poço no Boa Vista

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes identificou e prendeu o suspeito de assassinar o corretor de imóveis, Alexandre Alves Morilo, de 36 anos. O crime aconteceu em julho do ano passado. O corpo da vítima foi encontrado dentro de um poço artesiano, localizado na Estrada do Marengo, no Jardim Boa Vista, em Suzano. A Justiça decretou a prisão temporária (30 dias) contra o suspeito.

De acordo com o delegado Eduardo Boigues, a prisão aconteceu nesta semana. A hipótese principal para o crime é a de que a morte violenta tenha sido causada, porque a vítima pediu dinheiro emprestado. A investigação deve concluir se este foi o motivo até o decorre da próxima semana.

Desde o assassinato, a polícia buscava elementos para comprovar que o crime foi cometido pelo suspeito preso esta semana. Inclusive, na época, a investigação conseguiu chegar autor, mas o homem acabou sendo liberado, depois de prestar depoimento.

Boigues explicou que a apuração do caso continuou, sobretudo, a informação de uma testemunha – protegida pela Justiça – foi imprescindível para a comprovação do assassinato. “Estas informações foram essenciais. Esta pessoa teria ouvido do suspeito a confissão do crime, portanto, a gente intensificou nisto e conseguimos comprovar. Morilo (vítima) foi assassinado de modo violento, com sete facadas no pescoço. De fato, a participação do cidadão é de suma importância para podermos chegar a estes criminosos”, enfatizou.

Segundo o delegado, o suspeito está detido provisoriamente no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano. A prisão temporária (30 dias) foi decretada. Agora, com a prisão, a polícia espera concluir o caso e solicitar a prisão preventiva à Justiça.

Entenda o caso

Em 22 de julho do ano passado, a Polícia Militar (PM) encontrou o corpo de um homem – não identificado – num poço artesiano, localizado no Jardim Boa Vista, em Suzano. A PM disse que a vítima tinha diversas marcas pelo corpo do que aparenta ser de facadas. O Corpo de Bombeiros auxilio na ocorrência. Isto para retirar o cadáver de dentro do poço.

No dia seguinte ao crime, um familiar da vítima foi ao Instituto Médico Legal (IML) de Suzano e o identificou.