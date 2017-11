Polícia prende suspeito de participar de roubo a loja de roupas no Centro de Suzano

Um homem foi preso sob a suspeita em participar do roubo a uma loja em Suzano. Ele foi detido na Rua General Francisco Glicério. Com ele, foram recuperadas mercadorias avaliadas em torno de R$ 7 mil, além de R$ 445. Outros três bandidos conseguiram fugir e ainda estão sendo procurados.

A loja foi roubada no sábado (18), na Rua Vinte de Sete de Outubro, na região central da cidade. Quatro bandidos armados entraram no comércio e roubaram roupas e acessórios, que totalizam R$ 15,4 mil. Depois do crime, os suspeitos fugiram do local. A ação foi flagrada e denunciada.

Um cerco policial foi realizado na região central, sendo que, um suspeito foi encontrado. Ele estava numa bicicleta, bem como parte das mercadorias roubadas. Segundo a Polícia Militar (PM), o homem estava em liberdade desde outubro. No total, os produtos encontrados com o suspeito em participar do crime totalizam R$ 7 mil, além de R$ 445.

Os PMs continuaram as buscas, mas não encontraram os demais integrantes da quadrilha. A Polícia Civil iniciou as investigações para identificar e descobrir o paradeiro dos suspeitos foragidos.