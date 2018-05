Polícia prende suspeito de roubar posto de combustível e apreende submetralhadora

Uma perseguição a assaltantes terminou com um bandido preso e a apreensão de uma submetralhadora calibre .40. O indivíduo preso estava solto devido a indulto de Dia das Mães. O caso foi durante a noite dessa quarta-feira (16) em Itaquaquecetuba.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o carro dos bandidos foi localizado na divisa de Itaqua e Suzano. A fuga durou mais de 10 minutos, até que, no cruzamento das ruas Mirandópolis e Roseira, no Recanto Mônica, o bandido que dirigia perdeu o controle e bateu num barranco.

Mesmo assim, os assaltantes fugiram a pé. Um deles foi alcançado e detido. Os policiais descobriram que esse indivíduo estava em liberdade provisória, decorrente ao indulto de Dia das Mães. No veículo usado para fuga, os policiais encontraram a arma de grosso calibre. Além disso, souberam que o carro envolvido na ocorrência pertencia a mãe.

Quanto ao comparsa, o suspeito não quis dar nenhuma informação. A PM não divulgou a quantia em dinheiro recuperada durante a ação. A ocorrência foi apresentada no distrito central da central da cidade.