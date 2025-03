Polícia prende suspeito e recupera caminhão roubado

A Polícia Rodoviária prendeu um homem suspeito de roubar um caminhão em Itaquaquecetuba. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (7) e a prisão aconteceu na Rodovia Presidente Dutra.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária, uma equipe estava em patrulhamento quando foi informada que o proprietário do caminhão havia perdido o contato com o motorista próximo à Rodovia Hélio Smidt com a Rodovia Presidente Dutra.

Os agentes avistaram o caminhão citado e iniciaram um acompanhamento, entrando na Rodovia Presidente Dutra. Ao longo da perseguição, o caminhão colidiu com veículos e parou. O motorista tentou fugir a pé mas não conseguiu.

O suspeito foi encaminhado, assim como o caminhão, ao 4º Distrito Policial de Guarulhos, onde o caso foi registrado. As vítimas foram localizadas e o veículo foi devolvido ao proprietário. O homem foi reconhecido por uma das vítimas.