Polícia prende suspeito e recupera carga roubada avaliada em R$ 10 mil em Itaquá

Veículo e carga avaliados em R$ 160 mil foram recuperados

24 novembro 2025 - 11h27Por Da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação/PM)

Um homem suspeito de roubar um veículo de carga foi preso na manhã da última quinta-feira (21), no Recanto Mônica, em Itaquaquecetuba. A carga de produtos de higiene e o veículo foram avaliados em aproximadamente R$ 160 mil.

Segundo o Boletim de Ocorrência, na rua Mairiporã, o motorista e ajudante foram rendidos pelo suspeito que fugiu do local levando o veículo. Os policiais foram acionados e começaram o patrulhamento na região do Jardim Marcelo.

Na rua Lagoa da Prata, a equipe localizou o caminhão e realizou a abordagem do suspeito. Questionado, o homem confessou o crime e indicou que havia deixado a carga na rua Sarapuí, também no Jardim Marcelo.

O veículo, avaliado em R$ 150 mil, e a carga de aproximadamente R$ 10 mil, foram recuperados.

O suspeito, as duas vítimas e o caminhão foram conduzidos ao Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba, onde o caso foi registrado como roubo de carga.