Polícia prende três integrantes de quadrilha que roubava lojas portando fuzil em Mogi

A Polícia Militar de Mogi das Cruzes prendeu, nesta quarta-feira (28), três homens apontados como autores de diversos roubos a lojas da cidade. O último foi um assalto com reféns a uma loja de roupas, em plena luz do dia, filmado por câmeras de monitoramento.

Segundo a Polícia Militar, a loja fica na Vila Oliveira. Para praticar os crimes, os integrantes da quadrilha portavam um fuzil calibre 7.62 e aterrorizavam as vítimas, mantendo-as como reféns.

A quadrilha foi descoberta durante um patrulhamento de policiais militares, que localizaram o veículo usado pelos criminosos no assalto à loja na Vila Oliveira, ocorrido na terça-feira (27). O carro estava na Avenida Lothar Waldemar Hoehne, na região do Jardim Rodeio.

Ao lado do veículo, havia um indivíduo que, ao ser questionado pelos policiais, confessou participação no crime e ainda entregou os comparsas. Ele também informou onde estavam as mercadorias roubadas.

Os policiais iniciaram a procura pelos criminosos e conseguiu deter três deles, além de diversas peças de roupa roubadas. Também foi localizado o fuzil, que tinha uma foto do terrorista Osama bin Laden, e diversas munições.

Os assaltantes foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária de Mogi das Cruzes, onde o caso está sendo registrado pela Polícia Civil.