Polícia procura bandidos que amarraram e jogaram estudante dentro de rio durante assalto

A Polícia Civil iniciou as investigações para identificar os bandidos que amarraram, vendaram e jogaram um estudante, de 26 anos, dentro de um rio durante um assalto em Mogi das Cruzes. A vítima chegou a submergir no córrego, mas conseguiu nadar e escapar.

As informações sobre o caso apontam que a vítima foi roubada no sábado (16) à noite, quando seguia pela Avenida Japão, no Jardim Universo. No boletim, o estudante diz ter sido dominado por três assaltantes, assim que reduziu a velocidade por causa de um semáforo fechado.

Em seguida, a vítima teve os pés e mãos amarrados e os olhos foram vendados. A polícia tenta descobrir a motivação para tal ato. Os bandidos, ainda, o agrediram com socos e chutes.

O documento policial também cita que, sem motivos, os bandidos jogaram a vítima amarrada e vendada num córrego perto da Estrada Etsunari Adachi. Os criminosos, ainda, teriam atirado, ao menos, seis vezes na direção do estudante. Ele não foi atingido por nenhum disparo.

Segundo o estudante, depois dos tiros e de ser jogado no rio, ele chegou a submergir, mas, ainda assim, conseguiu nadar até a margem e pedir ajuda de vigilantes de um condomínio.

Agora, a polícia busca encontrar câmeras de monitoramento próximas ao local do crime que tenham flagrado a ação. Na ação, os bandidos fugiram levando o carro, documentos pessoais, celular, R$ 100 e óculos de sol da vítima.

Até o fechamento desta publicação, o paradeiro dos bandidos não havia sido descoberto.