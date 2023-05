Polícia procura irmãos suspeitos de assassinar deficiente físico a facadas em bar em Suzano

A Polícia Civil busca por dois irmãos, um homem de 37 anos e uma mulher de 30 anos, que são apontados como os principais suspeitos de assassinar a facadas um deficiente físico de 51 anos na noite do dia 17 de maio em um bar que fica no Miguel Badra, em Suzano.

O crime, segundo o Boletim de Ocorrência, foi praticado com requintes de crueldade, com a vítima sendo assassinada sem ter chances de defesa. Não havia muitas testemunhas no local, mas há relatos que apontam que um dos suspeitos segurou a vítima, que é José Nunes Fiais, enquanto o outro desferiu as facadas.

Tudo teria acontecido por volta das 21h35 e iniciado após uma briga. De acordo com o Boletim de Ocorrência, a faca usada no crime seria da própria vítima, que em determinado momento da discussão sacou o objeto. Há relatos no documento de que o homem teria sido agredido com socos, chutes e empurrões antes de puxar a faca.

Os policiais civis procuram os suspeitos de praticarem o crime e ouviram várias pessoas, entre possíveis testemunhas e familiares da vítima e dos suspeitos. No dia seguinte ao crime, a Polícia foi até a casa da investigada e encontrou um copo sujo de sangue próximo a um tanque de roupas. O objeto foi apreendido e deve ajudar nas investigações.

A faca não foi encontrada. O caso foi registrado como homicídio e é investigado pelo 2° Distrito Policial de Suzano.