Polícia procura policial civil suspeito de matar funcionário de bar em Itaquá

A Polícia procura um policial civil de 47 anos apontado como o principal suspeito de matar o funcionário de um bar no último final de semana em Itaquaquecetuba. O caso aconteceu no sábado (7) na Avenida Presidente Tancredo Neves, no Centro.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima era Mateus Felipe do Nascimento Vieira, tinha 28 anos e chegou a avisar o proprietário do bar que o policial estava alterado e mostrava constantemente a arma que tinha.

O bar fica ao lado de um clube de tiros que, de acordo com o documento, era frequentado pelo suspeito. O homem, inclusive, teria saído do local e ido até o bar, onde teria consumido bebidas alcoólicas.

A Polícia Civil diz que câmeras de monitoramento flagraram toda a ação do policial civil. O agente e a vítima conversavam aparentemente de forma descontraída e, em determinado momento, o homem se aproxima da vítima e dispara na direção do rosto do funcionário.

O policial, segundo o Boletim de Ocorrência, teria tentado forjar a cena do crime para que se parecesse com um suicídio. Ele sai do local, mas retorna e joga a arma no chão. A pistola foi apreendida com 14 munições.

Após cometer o crime, o homem fugiu. O caso foi registrado na Delegacia Central de Itaquaquecetuba e segue sendo investigado. A Corregedoria da Polícia Civil do Estado deve tocar as investigações sobre o caso.