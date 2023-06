Polícia procura por criminosos que roubaram caminhonetes e fizeram reféns em Suzano

A Polícia procura ao menos dois criminosos que roubaram uma concessionária em Suzano na quarta-feira (31). Quatro pessoas foram rendidas dentro do estabelecimento, que fica na região central de Suzano.

Segundo as informações da Polícia, os ladrões invadiram o estabelecimento e renderam três funcionários. Em seguida, eles amarraram as mãos das vítimas com enforca-gato e ordenaram que elas ajoelhassem.

Os ladrões pegaram duas caminhonetes de alta potência e fugiram. Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano foram acionados para atenderem a ocorrência de roubo. A corporação entrou em contato com empresas de rastreamento e seguro para localizar os veículos.

As duas caminhonetes foram encontradas em um local já conhecido pelo desmonte de veículos, que fica em uma área de mata nas imediações do Rodoanel Mário Covas. A ideia dos bandidos foi de abandonar os veículos, aguardar a poeira baixar e buscá-los novamente para lucrar com eles.

A Polícia tem certeza da participação de dois homens no roubo, mas acredita que pelo menos mais um possa ter participado do crime. O estabelecimento possui câmeras que flagraram parte da ação dos dois homens que invadiram, de fato, a loja.

Até o início da noite desta quinta-feira (1°), ninguém havia sido preso, mas as buscas seguem sendo feitas em uma ação integrada realizada pela Polícia Militar, a GCM de Suzano e a Polícia Civil.