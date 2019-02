Polícia procura por suspeito de atirar contra duas pessoas durante briga em Suzano

A Polícia Civil concluiu a investigação sobre uma dupla tentativa de homicídio na qual terminou com duas pessoas baleadas, em janeiro deste ano, no Parque Buenos Aires, Distrito de Palmeiras, em Suzano. A Justiça expediu mandado de prisão temporária(5 dias, com possibilidade de renovação) contra um dos envolvidos.

O motivo principal do crime foi por causa de uma rixa de famílias. Tudo isso devido ao fato do cão de um dos suspeitos ter mordido uma das vítimas. A briga se prolongou por dias. O estopim dessas discussões foi no último dia 20 de janeiro, quando as vítimas foram baleadas.

Agora, investigadores do 1º Distrito Policial (DP) de Palmeiras buscam por informações que ajudem a descobrir o paradeiro do foragido. Um revólver calibre 22, que foi usado no crime, foi apreendido.

Embasamento

Ao DS, o chefe dos investigadores explicou que o pedido de prisão se embasou, principalmente, no fato de apenas um suspeito ter atirado contra as vítimas.

“Ele pegou essa arma e foi ajudar o irmão envolvido na briga”, explicou Fábio.

A investigação coordenada pelo delegado Ricardo Glória segue em andamento. Também participaram do caso, os policiais Paulo, Adilson, Alexandre e Josué.

Entenda o caso

Duas pessoas foram baleadas durante briga entre vizinhos. Os feridos foram socorridos com vida, mas não correm risco de morrer. O boletim sobre o crime foi registrado pela filha de uma das vítimas.