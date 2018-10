Polícia procura por suspeito de esfaquear e espancar autônomo no bairro Rio Abaixo

O Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes divulgou esta quarta-feira (24) estar a procura de Edinei Carvalho da Silva, o Bahia, responsável por assassinar a facadas e pauladas, o autônomo José Edson da Silva, de 25 anos, em fevereiro deste ano, no bairro Rio Abaixo, em Suzano. A Justiça decretou a prisão preventiva contra o suspeito.

De acordo com o delegado Rubens Ângelo, responsável pelo caso, a vítima e o autor eram amigos. A investigação descobriu que a morte violenta foi motivada por inveja. "A vítima começou a ter sucesso na vida profissional. E isso foi a razão para o assassinato", explicou.

Agora, a polícia pede ajuda para tentar encontrá-lo. Após a morte do autônomo, Edinei não foi mais visto na cidade. "Caso alguém o vejo, pedimos que ligue para o 181 (Disque Denúncia). O sigilo da ligação é garantido e não precisa se identificar".

Entenda o caso

O corpo do autônomo José Edson da Silva foi encontrado dentro de casa. Ele teve o rosto desfigurado, após repetidos ataques a paulada e facadas. Na época, a namorada da vítima relatou que ele teria tido uma briga com um colega de trabalho. No entanto, a suspeita foi descartada pela polícia.