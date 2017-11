Polícia procura suspeito de se masturbar dentro de ônibus em Mogi

A Polícia tenta identificar o suspeito que se masturbou dentro de um ônibus municipal, na última segunda-feira (6), em Mogi das Cruzes. Ele conseguiu fugir, depois que uma adolescente começou a gritar pedindo socorro. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial (DP) de Brás Cubas.

Apesar do período em que ocorreu o fato, a garota apenas registrou a ocorrência nesta quinta-feira (9). Ela disse que voltava num coletivo, que faz a linha Conjunto do Bosque-Terminal Central, quando um passageiro sentou ao seu lado. O ônibus seguia sentido ao Centro.

Num determinado momento em que o ônibus seguia pelo trajeto, o homem tirou o órgão genital e começou a se masturbar. Em seguida, a garota começou a gritar por socorro. A atitude fez com que o motorista do coletivo parasse e abrisse as portas. A intenção era verificar o que estava ocorrendo, porém foi à oportunidade para o suspeito fugir correndo.

Ainda segundo a vítima, o homem correu sentido à Escola Estadual Galdino Pinheiro Franco. A Polícia deve procurar câmeras de monitoramento da via para tentar identificar o suspeito.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), a adolescente reforçou que o suspeito tentou se aproximar dela, porém quando ela gritou, o homem fugiu.