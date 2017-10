Polícia recebe denúncia e encontra desmanche clandestino de vans na Vila Anchieta

A Polícia Militar (PM) encontrou um desmanche clandestino, na Avenida Padre Anchieta, na Vila Anchieta, em Poá. De acordo com a Polícia, o galpão armazenava grande quantidade de peças de vans roubadas. A quadrilha que estava no local conseguiu fugir por uma passagem nos fundos do imóvel. Nenhuma pessoa foi presa.

A descoberta do desmanche ocorreu na tarde de quinta-feira (26). Porém, a ocorência será registrada nesta sexta-feira (27). A ação é fruto de uma denúncia anônima (190). Segundo a Polícia, as informações apontavam que uma quadrilha estava agindo num galpão, e que o imóvel tinha como fachada uma pequena loja de revenda de peças de van, como faróis, parachoques, entre outros.

Quando chegaram ao local, os policiais viram o momento que suspeitos armados fugiam pelos fundos do galpão. A passagem improvisada com uma porta de madeira dava acesso ao córrego Itaim. A PM tentou alcançá-los, porém não obteve êxito.

Depois da fuga, os policiais passaram a verificar cada peça. Inclusive encontraram o motor de uma van roubada. A data do crime não foi especificada. Ainda segundo a PM, a perícia foi ao local e verificou as peças encontradas, mas nem todas estavam com a numeração.

O DS teve acesso ao local. A reportagem apurou que o imóvel tem, em média, quatro cômodos que eram usados para armazenar portas, bancos, e outros objetos automotivos. O material roubado deve ser ressarcido ao verdadeiro dono.