Polícia recupera carga de canetas emagrecedoras avaliada em R$ 800 mil em Arujá

A Polícia Militar recuperou uma carga com canetas emagrecedoras e outros medicamentos roubados, avaliada em cerca de R$ 800 mil, durante a madrugada desta quarta-feira (28), em Arujá.

Os suspeitos estavam em uma van e fugiram de uma abordagem policial. Na rodovia Presidente Dutra, os homens pararam em um congestionamento e abandonaram o veículo, fugindo por uma área de mata.

De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo havia sido furtado na zona leste de São Paulo. No bagageiro os policiais encontraram 151 caixas com diversos produtos farmacêuticos, entre eles canetas emagrecedoras. Também havia malas contendo bloqueadores de sinal, usados para impedir o rastreamento do veículo.

O veículo e a carga foram apreendidos. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Arujá como roubo de carga e localização e apreensão de veículo e carga. As investigações seguem para identificar os envolvidos.