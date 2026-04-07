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Jornal Diário de Suzano - 07/04/2026
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Polícia

Polícia recupera carro roubado e prende suspeito em Mogi

Suspeito tentou fugir a pé, foi baleado após reação e acabou detido pela ROCAM

07 abril 2026 - 09h44Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Na avenida Oceania, na ponte sobre um córrego que dá acesso à rua Constelation, os indivíduos abandonaram o veículo ainda em movimento e passaram a fugir a pé pelas margens do córregoNa avenida Oceania, na ponte sobre um córrego que dá acesso à rua Constelation, os indivíduos abandonaram o veículo ainda em movimento e passaram a fugir a pé pelas margens do córrego - (Foto: Divulgação)

Um carro roubado foi recuperado nesta segunda-feira (6) por uma equipe da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM) na Rua José Antônio da Costa, em Mogi das Cruzes. A ação aconteceu durante o patrulhamento dos policiais, que avistaram dois indivíduos dentro do veículo.

Depois de dada a ordem de parada, os suspeitos começaram a fugir. Na avenida Oceania, na ponte sobre um córrego que dá acesso à rua Constelation, os indivíduos abandonaram o veículo ainda em movimento e passaram a fugir a pé pelas margens do córrego, em direções opostas. A equipe optou por acompanhar um deles.

Em dado momento, o suspeito tentou buscar algo em sua cintura. Diante do perigo, um dos policiais efetuou quatro disparos, mas o infrator continuou fugindo. Quando foi alcançado, por outro agente, ele tinha arma em punho. O agente realizou dois disparos.

O homem se rendeu, foi detido e enviado até a Unidade de Pronto Atendimento do Oropó, para tratamento dos ferimentos. Na UPA, o infrator foi medicado e liberado, sendo posteriormente encaminhado à Central de Polícia Judiciária.

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