Polícia recupera veículo roubado com placas trocadas

Um veículo roubado, que circulava com a placa adulterada, foi encontrado em Poá na tarde desta quinta-feira (19). O suposto dono do veículo prestou depoimento e está em sendo investigado e o veículo foi apreendido para exames periciais.

De acordo com os policiais do 32º Batalhão de Polícia Militar, por volta das 14h10 a equipe de patrulhamento foi informada pela equipe de monitoramento de Ferraz de Vasconcelos, que o veículo, supostamente roubado, estaria circulando na avenida Capitão Pedro Esperidião chofer, sentido centro de Poá. As equipes saíram em busca do veículo e o encontraram na rua João Pekny.

Ao fazer uma busca pessoal no motorista e no veículo, os policiais não encontraram nada de ilícito. O condutor de 31 anos disse aos policiais que havia comprado o veículo em março deste ano por um valor de R$ 23 mil de um homem que não sabia ao certo o nome e que não atendeu às tentativas de contato.

A equipe policial pesquisou pelos números do chassi e encontraram uma queixa de roubo no início de 2023 e que o condutor usava placas de um automóvel com as mesmas características para tentar ludibriar as ferramentas de consultas.

O proprietário do veículo legalizado, começou a receber multas de locais em que nunca havia circulado. O proprietário registrou um boletim de ocorrência que facilitou a identificação e recuperação do automóvel produto de ilícito.

O condutor foi ouvido na condição de averiguado e o veículo apreendido para exames periciais.