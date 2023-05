Polícia Rodoviária apreende 31 mil maços de cigarro sem nota fiscal em Mogi

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 31,1 mil maços de cigarro na tarde do último sábado (13) na Rodovia Mogi-Dutra, em Mogi das Cruzes.

Os policiais militares realizavam um patrulhamento quando decidiram abordar o condutor de uma van. Durante a vistoria, a equipe encontrou 62 caixas com maços de cigarro.

Ao ser questionado, o condutor do veículo afirmou que os produtos vinham de Minas Gerais, mas que ele não estava com a nota fiscal. Tempos depois, um homem chegou no local e afirmou ser o dono da carga.

Questionado, o proprietário da carga afirmou que os produtos foram adquiridos corretamente, mas por algum motivo a nota fiscal não foi emitida.

Os indivíduos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.