Polícia Rodoviária Federal apreende 4 mil maços de cigarro contrabandeados na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 4 mil maços de cigarro na Rodovia Presidente Dutra (SP-60), em Arujá. O carregamento de cigarrilhas falsificadas seria revendido em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Segundo a polícia, o motorista do veículo foi preso em flagrante, enquanto o passageiro foi liberado, depois do término da ocorrência.

O transporte das caixas de cigarro foi descoberto numa fiscalização da PRF, na noite desta quarta-feira (6), no quilômetro 204. O material estava num VW Gol. Os agentes federais desconfiaram de que eles pudessem estar levando algo ilícito, já que ambos estavam apreensivos quando foram abordados.

Segundo a polícia, os maços de cigarro estavam distribuídos em caixas de papelão no porta-malas e banco traseiro. À polícia, os homens falaram ter comprado o material de origem paraguaia na região do Brás, em São Paulo. A intenção deles era de revendê-los em São José dos Campos.

A PRF disse que a prática deste tipo de transporte é caracterizada como contrabando e descaminho, quando é o ato do não pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, saída ou consumo de uma mercadoria. A ocorrência foi apresentada na Delegacia Central de Arujá.