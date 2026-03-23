Polícia Rodoviária Federal apreende aves silvestres transportadas irregularmente na Dutra, em Arujá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde da última sexta-feira (20), animais silvestres no quilômetro 199 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Arujá/SP.

A ação ocorreu após a equipe dar ordem de parada a um caminhão durante comando de fiscalização de freios no trecho. Durante a inspeção no interior do veículo, foi avistada uma pequena gaiola contendo cinco pássaros. Questionado, o condutor informou tratar-se da espécie silvestre Sporophila nigricollis, popularmente conhecida como papa-capim.

No momento da abordagem, os pássaros estavam bastante agitados e, segundo o condutor, encontravam-se nessa condição há pelo menos dois dias.

Diante dos fatos, o indivíduo e os animais foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Arujá/SP, onde ele foi autuado por crime contra a fauna silvestre. As aves foram destinadas ao Parque Ecológico do Tietê, em São Paulo, para os devidos cuidados.