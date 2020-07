Policia Rodoviária Federal apreende três fuzis de uso militar e prende homem na Dutra em Arujá

Um homem foi preso e três fuzis de uso militar foram apreendidos nesta quarta-feira, 15, na Rodovia Presidente Dutra (SP-60), em Arujá.

De acordo com a Polícia Rodoviaria Federal (PRF), a apreensão ocorreu durante patrulhamento, quando policiais rodoviários federais deram sinal de parada para um veiculo VW/Gol, placas de Sao Paulo, conduzido por um homem de 33 anos.

De imediato ele desrespeitou o sinal de parada e empreendeu fuga em alta velocidade pela via. Ao acessar um retorno próximo, ele perdeu o controle do veículo, caindo na valeta existente ao lado da via.

O condutor foi contido assim que desembarcou do veículo, e em revista minuciosa no interior deste, foram localizados nos assentos frontais 2 fuzis modelo AR-15, calibre 556, sendo 1 fabricante Colt (americana) e outro não identificado, e 1 fuzil modelo AK-47, calibre 762 (fabricante russa), com 5 carregadores.

Segundo a PRF, o armamento e o individuo foram conduzidos à Delegacia de Aruja, onde o homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito.

A polícia investiga possível envolvimento do homem com uma facção criminosa que atua de dentro dos presídios.

Os fuzis estão avaliados no mercado negro em aproximadamente 50 mil reais cada um. O calibre 762 é de uso do Exército Brasileiro.

Este tipo de armamento é utilizado com frequência em roubos a carros fortes, devido ao alto poder de destruição.