Polícia Rodoviária Federal localiza drogas sintéticas com jovens em Arujá

Três jovens, de 20 e 24 anos, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com drogas sintéticas. A ação aconteceu em Arujá, durante a noite desta quinta-feira (20). Ao todo, foram apreendidos 100 micropontos de LSD e 99 comprimidos de ecstasy, além de uma porção cada de cocaína e maconha.

O grupo foi parado numa fiscalização de rotina, no quilômetro 116, da Rodovia Presidente Dutra (SP-60). Segundo a PRF, a descoberta das drogas sintéticas foi possível, já que os jovens desmontraram grande nervosismo, o que motivou a análise ao carro em que ocupavam.

A princípio, agentes federais encontraram uma porção de cocaína na carteira de um dos jovens. Além disso, um cigarro de maconha também foi encontrado. As drogas sintéticas foram encontradas no bolso de outro suspeito.

Na versão dada sobre a viagem, um deles admitiu que eles compraram a droga numa favela da Zona Sul de São Paulo, em troca de uma corrente de prata. Segundo o suspeito, os entorpecentes encontrarados seriam para uso pessoal do grupo. E que todos sabiam sobre as drogas.

No entanto, a versão foi contestada pelos outros dois jovens. Eles relataram que foram à capital para comprar bebidas, as quais seriam revendidas numa festa em São Sebastião, litoral paulista. Além disso, eles afirmaram qe trabalhavam com eventos.