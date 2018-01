Polícia Rodoviária Federal prende casal e apreende tijolo de cocaína na Dutra

Um casal foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando um tijolo de cocaína. A ação foi realizada pelo grupo especial de combate a crimes, na Rodovia Presidente Dutra (SP-60), em Arujá. Segundo os agentes federais, a droga era para ser entregue em São José dos Campos.

As prisões ocorreram no final da noite desta terça-feira (23). Segundo a polícia, o veículo do casal foi parado numa fiscalização no quilômetro 204. A vistoria ao GM Monza seria especificamente por questões documentais, como licenciamento e a Carteira de Habilitação Nacional (CNH) do motorista.

Sobretudo, segundo a polícia, o excesso de nervosismo do casal despertou a desconfiança dos agentes federais. Numa busca pelo carro, o tijolo de cocaína foi encontrado embaixo do banco do passageiro. O motorista negou ter conhecimento do entorpecente. Apenas que deu carona para a amiga.

Quanto à mulher, ela confirmou estar levando a droga por dificuldades financeiras. Para o trabalho, ela receberia R$ 500. Além disso, a suspeita afirmou que pegou o narcótico numa comunidade de Guarulhos. O destino da entrega ilegal seria o Vale do Paraíba.

Ambos foram presos por tráfico de droga e encaminhados à delegacia da cidade.