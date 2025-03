A Polícia Rodoviária de Mogi das Cruzes prendeu um suspeito de sequestro na manhã deste sábado. O cativeiro foi localizado na Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98), em Biritiba Ussu, mais precisamente no quilômetro 69.

Segundo a polícia, a vítima é um estrangeiro – ainda não qualificado – que conseguiu escapar do cativeiro e pedir ajuda.

A Polícia Rodoviária contou com apoio do policiamento do 17º Batalhão da PM e foi até o local onde era o cativeiro. Um homem, que era o segurança do local, foi preso.