Polícia Rodoviária prende dupla e recupera moto roubada na Ayrton Senna, em Itaquá

A Polícia Rodoviária prendeu dois homens e recuperou uma moto roubada na Rodovia Ayrton Senna, na altura de Itaquaquecetuba. A operação aconteceu na manhã deste domingo (4).

A equipe de Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) avistou uma moto preta sem placa e em alta velocidade na via, andando no sentido interior.

Os policiais iniciaram um acompanhamento e, durante a fuga, os suspeitos quebraram a cancela de pedágio no km 32 da rodovia. Logo depois foram detidos, ainda no trecho de Itaquá.

A moto havia sido roubada em Guarulhos, no dia 17 de abril. A dupla estava portando um revólver com numeração raspada. Os suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia de Itaquaquecetuba, onde o caso foi registrado.

A moto será devolvida ao proprietário e a arma permanecerá apreendida.