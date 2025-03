Polícia Rodoviária prende dupla portando mais de 9,3 mil porções de drogas

A Polícia Rodoviária prendeu dois homens que estavam portando 9.319 porções de drogas. A prisão aconteceu na noite desta quarta-feira (19), na Rodovia Ayrton Senna (SP-070), na altura da cidade de Guararema.

De acordo com as informações da polícia, estava sendo feita uma operação em combate ao tráfico de drogas na praça de pedágio da rodovia em Guararema. O local fica no quilômetro 58 da pista sentido interior.

A equipe abordou um Hyundai HB20 pois os dois ocupantes apresentaram nervosismo ao verem os policiais. Com a busca veicular foi localizado, no porta-malas, 1.749 porções de skank, 2.500 porções de crack, 3.797 porções de cocaína e 1.273 porções de maconha.

A suspeita é de que as drogas foram adquiridas no Heliópolis, bairro na cidade de São Paulo, e estavam sendo levadas para serem traficadas em São José dos Campos.

A dupla recebeu voz de prisão por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia (DP) Central de Guararema.