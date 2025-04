Polícia Rodoviária prende suspeito de tráfico de drogas na Ayrton Senna, altura de Itaquá

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) prendeu um homem, suspeito de tráfico drogas, na Rodovia Ayrton Senna, na altura de Itaquaquecetuba. A prisão em flagrante aconteceu na noite desta quinta-feira (3).

De acordo com as informações da polícia, o homem estava na praça de pedágio e fechou o vidro ao ver os agentes policiais. A atitude motivou a abordagem.

Durante a revista no veículo, foi localizado, embaixo do banco do passageiro, um pacote de pastas de cocaína embaladas com um plástico.

O homem afirmou à polícia que receberia R$ 500 para transportar a droga de São Paulo para o Rio de Janeiro e foi preso em flagrante.

O caso foi registrado na Delegacia de Itaquaquecetuba. Os entorpecentes foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística (IC) de Mogi das Cruzes para perícia. O veículo foi apreendido.