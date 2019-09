Polícia Rodoviária prende suspeitos de roubar van e manter reféns por 30 minutos em Itaquá

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) prendeu, na manhã desta segunda-feira (23), dois suspeitos de roubar uma van e manter dois reféns na Rodovia Ayrton Senna (SP-70), no trecho de Itaquaquecetuba. Com os bandidos, foram apreendidos porções de drogas, porém, não foi divulgado o número. Um terceiro suspeito fugiu. O caso está sendo registrado neste momento na Delegacia Central de Itaquá.

Por volta das 8 horas, o motorista da van afirmou que trafegava pelo quilômetro 44 da rodovia, quando três suspeitos jogaram um objeto na via. O motorista foi obrigado a desviar e, em seguida, parou no acostamento. Neste momento, tanto o motorista quanto o passageiro foram abordados por dois criminosos. Os bandidos entraram no veículo e fizeram as vítimas de reféns por 30 minutos.

A PMRv recebeu informação de um passageiro de que suspeitos teriam roubado uma van. Após buscas, encontraram o veículo com os bandidos e as vítimas no quilômetro 32. Os criminosos pararam o veículo e tentaram fugir pelo mato. No entanto, foram detidos.

Ao todo, sete policiais, com quatro viaturas da PMRv, atuaram na perseguição e prisão dos suspeitos.