Polícia Rodoviária recupera caminhão furtado e prende suspeito em Itaquá

A Polícia Rodoviária recuperou, na tarde desta quinta-feira (10), um caminhão furtado no dia 25 de março. O veículo foi recuperado na praça de pedágio da Rodovia Ayrton Senna, em Itaquaquecetuba. O suspeito foi preso.

De acordo com as informações da polícia, os agentes foram informados sobre um caminhão de pequeno porte que estava transportando carga roubada pela rodovia. Na praça de pedágio, o veículo foi abordado pela equipe.

Os policiais fizeram consultas por meio do número do chassi e constataram que o caminhão tinha sido furtado no dia 25 de março. Dentro do veículo foi localizado uma carga de tecidos, oriundos da região do Braz, em São Paulo.

O caso está sendo investigado pela 4ª Delegacia de Polícia sobre Fraudes contra Seguros e Afins.