Polícia Rodoviária recupera caminhão roubado na Fernão Dias e prende suspeito em Itaquá

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) recuperou, nesta terça-feira (4), um caminhão roubado na Rodovia Fernão Dias (BR-381). O suspeito, que dirigia o veículo, foi preso em Itaquaquecetuba. A vítima foi deixada pelo suspeito em Guarulhos e foi localizada pelos policiais.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O), uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizava um patrulhamento na Rodovia Ayrton Senna (SP-070) quando, na altura do km 30, avistou um caminhão carregado com areia e pedra em alta velocidade. Havia uma película escura nos vidros, o que dificultava a visão no interior do veículo.

Ainda segundo o B.O, o motorista não obedeceu a uma ordem de parada. Uma perseguição foi iniciada e terminou na Estrada Mário Covas, em Itaquá. O condutor tentou fugir, mas foi rapidamente detido pelos agentes. O suspeito alegou que apenas conduzia o caminhão e que o deixaria em Bertioga, nas mãos de outros criminosos.

De acordo com a PMRv, o roubo ocorreu na Rodovia Fernão Dias nesta terça-feira. No momento da abordagem, o motorista do caminhão (vítima) estava desaparecido. Ele havia sido abandonado em Guarulhos, foi localizado e passa bem, segundo a polícia.

A ocorrência foi encaminhada ao DP de Itaquaquecetuba.