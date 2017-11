Polícia Rodoviária salva recém nascido em praça de pedágio de Itaquá, na Ayrton Senna

Um recém nascido foi salvo por policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária na quarta-feira (1). O fato ocorreu na Praça de Pedágio de Itaquaquecetuba, na altura do quilômetro 32 da Rodovia Ayrton Senna (SP-070) , onde um pai solicitava socorro emergencial para o filho, de apenas 25 dias de vida, que tinha dificuldades para respirar.

A concessionária que administra a via informou que a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava longe do local. Contudo, dois policiais militares, que situavam-se no outro sentido da via realizando operação de fiscalização de trânsito, observaram a movimentação e prontamente se deslocaram para prestar o apoio.

Ação

De imediato, os policiais constataram que o bebê estava com dificuldades para respirar. Assim, realizaram a Manobra de Heimlich, abrindo as vias respiratórias (traquéia) do bebê. Após alguns minutos, o Samu chegou ao local e socorreu o recém-nascido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itaquá, onde o bebê passou por consulta médica e foi liberado.