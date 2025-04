Polícia Rodoviária salva vítima de sequestro na Ayrton Senna, em Guarulhos

Uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviária (TOR), da Polícia Rodoviária, resgatou uma vítima de sequestro na Ayrton Senna, na noite desta quinta-feira (24). O resgate aconteceu durante um patrulhamento no quilômetro 23.800, sentido interior, em Guarulhos. Um suspeito foi preso e outro conseguiu fugir.

Segundo informações dos policiais, durante o patrulhamento avistaram um veículo Ecosport com três pessoas, sendo que um estava encolhido e aparentando estar com medo. Diante do comportamento suspeito, a equipe solicitou a parada do veículo. Quando o carro parou, um dos suspeitos correu pela rodovia e conseguiu fugir.

Durante a abordagem, a vítima explicou que conduzia seu veículo Renaut Master na Rodovia Fernão Dias, e após parar no acostamento um carro Ecosport e duas motocicletas anunciaram o roubo. Ele foi colocado dentro da Ecosport e os suspeitos falaram que o levariam a um cativeiro. Os outros integrantes da quadrilha conseguiram concretizar o roubo do veículo Renault Master, que não foi encontrado até o término da ocorrência.

O suspeito que conduzia a Ecosport confessou o crime. Durante a vistoria no veículo foi constatado que a Ecosport estava com placa diferente do cadastrado no Chassi, sendo que o emplacamento verdadeiro está com queixa de roubo. O veículo será devolvido ao dono.

A vítima foi salva sem ferimento e o suspeito foi preso. A ocorrência foi registrada no 4º Distrito Policial (DP) de Guarulhos.