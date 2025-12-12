Quatro pessoas são hospitalizadas após ataque de abelhas em Suzano

Policiais militares salvaram uma criança que estava sendo atacada por enxame de abelhas dentro de um veículo de aplicativo, na manhã desta quinta-feira (11), na Vila Amorim, em Suzano. Outras quatro pessoas foram hospitalizadas pelo ataque.

As equipes foram acionadas após um tumulto nas proximidades da Escola Estadual Doutor Morato de Oliveira, na rua Amélia Guerra. Funcionários relataram que tudo começou quando em enxame invadiu as dependências da unidade escolar.

Segundo a Prefeitura de Suzano, duas mulheres, de 41 e 38 anos, e um homem, de 69 foram levados ao do Hospital e Maternidade de Suzano (HMS) após serem atacadas por abelhas. Todos receberam atendimento e foram liberados.

Ao deixarem o local, já na área externa, os policiais ouviram a mãe de uma aluna gritando na calçada enquanto era atacada pelas abelhas. Ao se aproximares, perceberam que uma criança, de aproximadamente 10 anos, permanecia dentro do carro, sendo atacada pelos insetos.

Uma agente retirou a vítima do interior do veículo e a levou para longe do ataque. Após verificaram que não havia mais abelhas dentro do automóvel, mãe e filha embarcaram e seguiram viagem.

Segundo a Secretaria de Educação do Estado, a mãe da aluna passou por atendimento médico e está bem. A pasta esclarece que um apicultor irá retirar a colmeia das abelhas na próxima segunda-feira (15).