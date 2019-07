Polícia se mobiliza para ajudar menina de 5 anos que sofreu AVC

Policiais do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana (32º BPM/M) se reuniram para ajudar uma menina, de 5 anos, que teve AVC há três meses em Suzano. Na última sexta-feira (28), eles compraram fraldas e entregaram para a família da criança. Agora, os policiais buscam um fisioterapeuta voluntário para atender a menina.

Um dos policiais a participar da iniciativa foi o sargento da 1ª Companhia do 32º BPM/M, Deivison Rego Lione. Ele ficou sabendo do caso por meio de um amigo, policial aposentado, de que uma menina, moradora do Jardim Cacique, não anda e também não fala após ter sofrido um AVC. "Me chamou a atenção, pois é uma criança. Além disso, a família disse que estava precisando de fraldas, lenços e medicação. Tenho duas filhas e não tive dúvida de que queria ajudar", contou Lione.

Comovido, o sargento comentou sobre o caso a outros policiais, que decidiram comprar fraldas para a menina. "Nos reunimos e tiramos dinheiro do próprio bolso para ajudar a família com as despesas da criança. Compramos fraldas para dois meses. Além disso, policiais de outros batalhões ajudaram na causa, após terem visto a publicação que o 32º BPM/M fez no Instagram e no site da polícia", explicou o sargento.

A polícia continua com a ação para ajudar a menina. Além das fraldas, a criança precisa passar por atendimento de fisioterapia. "Ela não anda e não fala. O médico não deu certeza se ela conseguirá voltar a falar e andar. No entanto, estamos torcendo para que ela dê a volta por cima. E estamos em busca de um fisioterapeuta para ajudar. E também continuamos recebendo doações de fraldas", disse Lione.

Interessados em ajudar podem entrar em contato com o 32º BPM/M por meio do telefone 4748-7580. A doação pode ser feita no próprio batalhão, localizado na Av. Paulista, 173, no Jardim Monte Cristo, em Suzano.