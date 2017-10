Polícia tenta identificar homem brutalmente espancado no Rio Abaixo

A Polícia tenta descobrir a identidade de um homem, de aproximadamente 55 anos, que foi brutalmente espancado, em Suzano. O crime aconteceu na Rua Geni Gusmão dos Santos, no bairro Rio Abaixo. A vítima está internada em estado crítico na Santa Casa de Suzano.

O homem foi espancado na madrugada de sábado (28). A vítima foi resgatada e encaminhada ao hospital. A Polícia Militar (PM) chegou a ser chamada para atender ao caso, mas nenhum suspeito foi localizado. De acordo com a PM, a probabilidade é de que as agressões iniciaram por volta da meia-noite.

Uma única possível testemunha foi encontrada. No entanto, ela estava sob forte efeito de bebidas alcoólicas e não pôde fornecer detalhes sobre o espancamento, e nem qual teria sido a motivação para o crime.

Ainda segundo a PM, a vítima chegou deverá continuar hospitalizada. Isto por causa do estado de saúde. O caso foi registrado como tentativa de homicídio. As investigações serão realizadas pelo 2º Distrito Policial (DP) do Boa Vista.