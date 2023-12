Polícia transfere para o CDP de Mogi suspeito de enviar bomba em encomenda

O homem suspeito, de 73 anos, preso por ter enviado uma bomba por encomenda ao diretor de empresa de ar-condicionado em Mogi, no fim da tarde do último dia (8), foi transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP). Segundo o Boletim de Ocorrência, o caso ocorreu por volta das 16 horas no bairro Brás Cubas. A vítima, de 57 anos, teve ferimentos no rosto, tronco, braços, barriga e foi socorrida ao Hospital Luzia de Pinho Melo, onde passou por cirurgia. Na residência do suspeito foi encontrado materiais para construção de bomba caseira. O caso foi registrado como homicídio tentado na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

O caso aconteceu na sexta-feira. Um diretor de uma empresa de ar-condicionado ficou ferido após abrir uma encomenda que chegou à loja com uma bomba. Eram por volta das 16h20. Tudo aconteceu, na Rua José Augusto Cardoso, em Brás Cubas. Policiais da 2ª Companhia do 17º Batalhão da Polícia Militar foram chamados para atender a ocorrência. A vítima foi levada ao Hospital Santana. Não se sabe o estado de saúde.