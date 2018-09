Polícia Militar recupera carga de vinho roubada e prende dois no Jardim Maria Rosa

Dois homens foram presos ao serem flagrados transportando uma carga de bebidas alcoólicas. As prisões ocorreram na Estrada São Carlos, no Jardim Maria Rosa, em Itaquaquecetuba, durante a madrugada desta quinta-feira (13).

A Polícia Militar chegou aos suspeitos, após denúncia anônima descrever que homens estariam carregando um furgão com varias caixas de vinho e champanhe. Por causa da hora, o denunciante reforçou tese de que os itens poderiam ser roubados.

Buscas foram iniciadas no bairro. Os suspeitos foram encontrados próximo ao local da denúncia. Aos policiais, eles confirmaram estarem transportando uma carga roubada. Além disso, um deles escondia a nota fiscal dos produtos na meia.

Quanto os detalhes do assalto, os suspeitos não revelaram nenhuma informação, tampouco para onde levariam a carga de bebidas - entre vinho e champanhe. A ocorrência será registrada no 1º Distrito Policial (DP) do Jardim Caiuby.