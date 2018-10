Policiais civis de Mogi localizam terreno na Zona Leste com carros furtados

Policiais civis de Mogi das Cruzes localizaram, nesta quinta-feira (4), um terreno usado para guardar veículos furtados ou roubados, em São Mateus, Zona Leste de São Paulo. No local, investigadores localizaram um dois carros de luxo, entre eles, um havia sido furtado na cidade mogiana. O caso segue sob investigação, já que a polícia tentará identificar a quadrilha que vem agindo na região.

Segundo a investigação, um carro foi furtado na Vila Oliveira. A empresa de rastreamento conseguiu mapear e descobrir o local aonde estaria. Foi aí que repassaram o dado aos investigadores do 3º Distrito Policial (DP) de César de Souza.

Quando chegaram à região, em São Mateus, os investigadores de Mogi encontraram com policiais da Divecar (Delegacia de Investigações sobre Desmanches Ilegais). As equipes aguardaram no local, com intenção de flagrar os criminosos, porém, a longa espera fez com que fosse determinado o retorno às delegacias, bem como a recuperação dos veículos.

De acordo com a polícia, o terreno aonde os carros estavam é apelidado como 'descanso'. Criminosos deixam veículos guardados em imóveis, tendo como objetivo a espera para que, enfim, possa desmanchá-los.