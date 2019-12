Policiais da Rocam prendem homem por receptação em Ferraz

Um homem, de 38 anos, foi preso nesta quinta-feira, 26, por suspeita de receptação. A ação aconteceu na Rua Joaquim da Costa, no Jardim São Judas Tadeu, em Ferraz de Vasconcelos. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito contou ter comprado o veículo de um conhecido por R$ 2 mil.

Policiais, da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), desconfiaram do motorista de um GM Corsa e o pararam. Ao verificar as placas do carro, nada de irregular foi descoberto. Mas, segundo a polícia, o nervosismo do motorista levantou suspeitas de que algo pudesse estar ocorrendo.

Quando analisaram a numeração do motor, os policiais descobriram que, na realidade, havia uma queixa de furto ocorrida há dois anos. Sobre o crime, o homem, então, afirmou que não sabia que o motor era de origem criminosa. Disse ainda que comprou de um conhecido pela quantia de R$ 2 mil.

Ainda de acordo com a PM, o homem não tinha passagem na Justiça. Agora, ele será autuado em flagrante pelo crime de receptação. O caso foi registrado no distrito central da cidade.