Policiais de Itaquá descobrem sequestro e ajudam em resgate no Itaim Paulista

Dois suspeitos foram presos nessa quinta-feira (28) por suspeita de sequestrar um homem e mantê-lo em um cativeiro no Jardim das Oliveiras, Zona Leste de São Paulo. O crime foi descoberto por policiais militares (PMs) de Itaquaquecetuba.

A descoberta foi por acaso. Os agentes patrulhavam pela região da Vila Bartira, em Itaquá, quando observaram um rapaz apavorado no cruzamento da Rua Marília e a Rodovia João Afonso de Souza Castellano (SP-66).

Em breve conversa, o rapaz disse que desconfiava que o pai havia sido sequestrado. Minutos depois, uma ligação confirmou a suspeita; a vítima pediu que transferissem um dinheiro com urgência, mas não disse o motivo.

Policiais, então, obtiveram acesso a última localização do celular da vítima, a qual acusava um imóvel na Rua Jorge dos Santos, no Jardim das Oliveiras. A partir daí, em razão da área pertencer a outro batalhão, os policiais passaram informações precisas a agentes do Itaim Paulista.

Dois policiais da Capital foram ao local indicado e estouraram o cativeiro, prenderam os suspeitos, apreenderam um revólver e libertaram a vítima. A ocorrência foi registrada no 50º Distrito Policial (DP) do Itaim Paulista.